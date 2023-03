La grève menée en protestation contre la réforme des retraites se poursuit, avec une légère amélioration dans les transports. Trois TGV sur cinq circulent ce lundi 13 mars. Les déplacements seront plus compliqués au niveau régional, avec un TER sur deux en moyenne. Mais les débrayages dans un autre secteur d'activité ont des conséquences de plus en plus visibles.

A Nantes et à Paris, les ordures s'amoncellent depuis que les éboueurs ont rejoint la mobilisation. Dans la capitale, ce sont les agents de la mairie qui ont stoppé le travail. La moitié des arrondissements croulent sous les poubelles.

Sophie tient un restaurant dans le XXe. Elle témoigne : "Pour nous c'est très gênant, car la devanture de la boutique est très sale. Ce qui ramène beaucoup de déchets, et ça gêne le passage des clients dans la rue."

Sophie ajoute, désemparée : "On a les containers communs avec la résidence. Et comme ils sont pleins, et bien je stocke, en attendant que ça se régularise."

