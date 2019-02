publié le 03/02/2019 à 17:15

La Fondation Abbé Pierre présente son 24e rapport sur "L'État du mal-logement en France".

Les sorties d’institutions (prisons, HP, ASE) - des "portes de la rue"- sont au cœur de ce rapport 2019. Selon l’enquête, 26 % des personnes sans domicile nées en France sont d’anciens "enfants placés en protection de l’enfance" (soit plus de 10.000 personnes), alors même que ce public ne représente que 2 à 3 % de la population générale.



Ces chiffres ne rendent que partiellement compte de l’ampleur du problème puisqu’ils ne tiennent pas compte d’autres formes de mal-logement comme l’hébergement chez un tiers, les abris de fortune, squats, logements indignes.

Priscilla a été accueillie en foyer après le départ brutal de sa mère à 19 ans. Elle s'est reconstruit une nouvelle vie avec d'autres jeunes en difficulté. Lorsqu'elle s'est retrouvée dehors, elle s'est sentie démunie pour accéder à un logement.

"J'étais perdue, j'ai été hébergée un peu à droite à gauche", raconte-t-elle au micro de RTL, avant d'ajouter : "on est habitué à des choses que dehors, à l'extérieur, on n'a plus, on est livré à nous-même". "À partir du moment où on sort d'un foyer, on a toujours besoin d'aide, il y a toujours une peur", ajoute-t-elle.

Obligation de quitter le foyer à 18 ans

Pour ces jeunes au parcours chaotique, le retour à la rue peut s'avérer brutal. Par manque de place dans ces structures, ils sont mal préparés déplore Fabien Lecoq, coordinateur de la Touline, une association qui aide ces jeunes sortants de l'Aide sociale à l'enfance : "aujourd'hui, il est demandé aux jeunes de nous quitter à 18 ans, pour des questions budgétaires. Il y a eu beaucoup des places de fermées dans le département du Nord".



Aujourd’hui, à 25 ans, Priscilla ne peut pas encore complètement occuper son appartement par manque de ressources. La jeune Lilloise aspire à passer les concours de la police.