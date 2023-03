Vote sur les trottinettes à Paris : ce qu'il faut savoir avant dimanche

Les trottinettes en libre-service vont-elles disparaître de Paris ? La mairie de la capitale organise un vote citoyen ce dimanche 2 avril pour décider du sort des 15.000 appareils électriques qui défilent sur les pistes cyclables et les trottoirs de la capitale depuis plusieurs années maintenant.

Moyen de transport pratique et peu coûteux pour les uns, engins envahissant rajoutant à la jungle urbaine parisienne, voire dangers publics ambulants pour d'autres... Tous les habitants inscrits sur les listes électorales de la ville sont invités à se prononcer sur le maintien de ces deux roues. Le résultat du référendum est censé éclairer la décision de la mairie de Paris en vue du renouvellement ou non du contrat des trois opérateurs Dott, Lime et Tier Mobility qui les proposent en "free floating" dans la capitale.

L'enjeu est important pour ces entreprises dont les relations avec l'Hôtel de ville se sont crispées à l'aune des impératifs de régulation, après leur développement fulgurant dans les rues de la capitale en 2018. Selon ces nouveaux acteurs de la mobilité urbaine, plus de 800 emplois seraient suspendus à la décision de la mairie. Aussi, les opérateurs se démènent pour pousser les jeunes Parisiens à aller voter dimanche, les utilisateurs les plus réguliers de ces services et les plus enclins, selon eux, à embrasser leur cause.

Des influenceurs Instagram et TikTok payés pour pousser les jeunes à voter dimanche

Tous les moyens sont bons pour tenter de remporter le vote. Les trois opérateurs ont annoncé que les trajets en trottinettes seraient gratuits dimanche en entrant le code JEVOTE dans leur application. Lime a proposé récemment un trajet gratuit d'une dizaine de minutes à tous ses clients qui pouvaient prouver qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales. Des tracts ont été distribués devant certaines universités.

Ces derniers jours, les opérateurs sont aussi allés sensibiliser les jeunes directement sur Instagram et TikTok, le réseau social le plus populaire chez les jeunes. Comme l'a repéré le journaliste Vincent Manilève, des influenceurs ont été engagés pour inciter leurs abonnés à se rendre aux urnes ce week-end à coups de hashtags et de vidéos sur les plateformes.

"La ville de Paris a besoin de toi. Parce que si les trottinettes en libre-service sont supprimées, c'est plus de voitures sur Paris. C'est aussi plus de scooters. Alors ne laissez pas les autres décidez à votre place. Rendez-vous dans votre arrondissement pour voter", explique par exemple un influenceur français à ses 800.000 abonnés sur TikTok.

Un problème éthique pour la mairie, un scrutin trop restreint pour les opérateurs

Influencer un vote avec de l'argent, l'initiative goûte peu à la mairie de Paris qui y voit un problème démocratique. "Aujourd'hui, c'est sur des trottinettes électriques. Demain, ce sera sur quoi ? On voit bien que la question des financements privés dans le cadre de votes pose quand même une question d'ordre éthique", souligne David Belliard, adjoint en charge de la mobilité à la mairie de Paris joint par RTL. La mairie a également regretté que certaines de ces vidéos n'affichent pas leur caractère commercial en indiquant qu'il s'agissait de partenariats rémunérés.

Redoutant un vote négatif, les opérateurs estiment être dans leur bon droit. Selon un sondage commandé par leurs soins, seulement un tiers des 18/24 ans avait entendu parler de la consultation à deux semaines du scrutin. Alors la marque Tier assume de vouloir influencer la jeunesse. "La votation organisée par Paris n'est pas optimale en terme de mobilisation. Le vote électronique et la procuration ne sont pas autorisés et c'est le jour du marathon de Paris", déplore Erwan Lepage, directeur des affaires publiques de l'opérateur, joint par RTL.

Le taux de participation parmi les 1,3 million d'électeurs appelés aux urnes sera la grande inconnue dimanche pour ce scrutin qui mobilisera 1.270 agents tout le long de la journée sur 203 bureaux de vote rassemblés dans 21 sites. Quelle que soit l'issue du vote, ce sera à la mairie de trancher, en renouvelant ou non l'autorisation de circulation des opérateurs de trottinettes électriques.