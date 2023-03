INVITÉE RTL - Accident de trottinette : la mère de Louis, mort à 12 ans, témoigne

Le bouleversement d'une famille. Le 7 juin 2021, alors Lydie Montury attend que ses deux garçons rentrent du collège, l'un deux décède à trottinette après un accident. Paul et son frère Louis ont emprunté la trottinette électrique de leur père pour se rendre à leur établissement scolaire, malgré l'interdiction soumise par leurs parents. Sur le trajet, les jumeaux sont percutés par une voiture à un carrefour et seul Paul survivra au choc.

Invitée de RTL, un an et demi après avoir vu son fils mourir dans ses bras, Lydie Montury revient sur cette perte incommensurable dans Focus Dimanche. Elle fait part de sa volonté d'empêcher de tels accidents de se reproduire. Touchée par le récit de ce foyer brisé, la députée du Jura, Danielle Brulebois, se joint à Thomas Rudigoz pour déposer une proposition de loi afin de sécuriser l'usage des trottinettes, notamment pour les enfants.



Témoignage. "Ce jour-là, j'attendais que Paul et Louis rentrent du collège pour les repas quotidiens et Louis n'est jamais rentré", raconte-t-elle dans Focus Dimanche, quand soudain "Paul a couru jusqu'à la maison pour me prévenir que Louis ne bougeait plus, qu'ils avaient fait une bêtise". Ses deux garçons souhaitaient se rendre ensemble au collège sur la trottinette de leur père, malgré l'interdiction et la vigilance de leur maman. "La culpabilité que je vais devoir porter jusqu'à la fin de mes jours. Mes enfants, je les ai voulus, je les ai désirés et ces sont mes trois enfants, mes trois trésors", témoigne Lydie Montury.

