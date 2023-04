E3 2023 : annulé cette année, le salon du jeu vidéo pourrait disparaître

L'E3, grand messe du jeu vidéo aux États-Unis depuis 1995, aurait-il du plomb dans l'aile ? Les organisateurs du salon qui chaque printemps présente les nouveautés des poids lourds de l'industrie, ont annoncé ce jeudi l'annulation pure et simple de l'édition 2023. Une décision relayée sur le site de l'événement, et pour laquelle aucun motif officiel n'a encore été fourni.

Il semblerait que l'avenir l'Electronic Entertainment Expo (E3), qui réunit chaque année les principaux acteurs de l'industrie, soit en jeu. En effet, comme le précise l'AFP, dans un courriel adressé par l'ESA (en charge de l'E3) à ses membres et relayé par le site spécialisé IGN, l'organisation a expliqué que l'édition 2023 "n'avait pas suscité l'intérêt nécessaire" pour donner vie à un salon "qui aurait rendu compte de la taille, de la puissance et de l'impact de notre industrie".

La société événementielle ReedPop, chargée de mettre en place le salon, et l'ESA "vont réfléchir à l'avenir de l'E3", ont indiqué conjointement les deux parties. Depuis plus de dix ans, l'E3 est considéré comme en perte de vitesse, en premier lieu parce que les géants du secteur y présentent de moins en moins leurs nouveautés.

Les grands fabricants de console et éditeurs de jeux préfèrent de plus en plus à ces salons professionnels des lancements personnalisés, et choisissent souvent d'organiser leurs propres événements. Xbox, Sony, Nintendo, ou encore l'éditeur français Ubisoft, avaient tous choisi de ne pas se rendre à l'E3 cette année, et ce avant l'annulation. La fin d'une ère ?

