Visite de Charles III en France : le roi goûte du vin à Bordeaux, les commandes d'une vigneronne explosent

Le roi Charles III de Grande-Bretagne déguste du vin lors d'une visite à un festival célébrant la culture et les affaires britanniques et françaises sur la place de la Bourse à Bordeaux, le 22 septembre 2023.

Ivre de joie. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Noémie Tanneau, une jeune vigneronne de Gironde, qui a lancé son activité depuis trois ans seulement. La raison ? Depuis que le roi Charles III a dégusté son vin lors de son passage à Bordeaux le vendredi 22 septembre, la jeune femme reçoit des dizaines de commandes.

Comme le rapporte France 3, la viticultrice a reçu au moins 70 e-mails de commandes en l'espace d'une journée et encore davantage depuis le samedi 23 septembre. Quelques jours avant l'arrivée du roi britannique dans la capitale girondine, Noémie reçoit un message du conseil des vins de Bordeaux. Elle explique que celui-ci contenait une question fatidique : "Noémie, est-ce que ça te dit de faire goûter ton vin au roi Charles ?". Elle n'en revenait tellement pas qu'elle a cru à une blague.

Elle a été désignée par cette organisation grâce à son trophée de la vigneronne engagée de l'année 2023, un label qui récompense les vignerons respectueux de la nature, un sujet cher à Charles III.



Une victoire pour une viticultrice arrivée récemment dans le milieu

Le vendredi 22 septembre, les télévisions nationales braquent leurs caméras sur le verre du roi, issu du château Saint-Ferdinand, possédé par Noémie. Une victoire essentielle pour elle, qui ne travaillait pas dans le milieu du vin à l'origine. Elle a acheté le château en 2020, ainsi qu'une parcelle de terre de six hectares, à l'aide d'un prêt à la banque et sans soutien de ses parents.

Elle possède trois cuvées, dont la cuvée Source en AOC goûtée par le roi. Celle qui travaille tous les jours de la semaine et n'emploie qu'une seule ouvrière viticole se réjouit donc de la situation : "Quand on part de rien, qu'on n'est pas du milieu du vin et qu'il nous arrive ça, après quatre ans d'un travail acharné, c'est inespéré, se réjouit-elle. Je suis fière de nous, de notre toute petite équipe et de ma famille et mon mari qui me soutiennent depuis le début", a-t-elle déclaré, émue.

La vigneronne résume sa pensée par ces simples mots : "Je n'aurais jamais pensé ça. Le roi, c'est le meilleur des influenceurs !"