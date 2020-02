Violences sexuelles dans le sport : "On se sent solidaires," dit Astrid Guyart

publié le 05/02/2020 à 16:18

"On se sent responsables." Astrid Guyart, escrimeuse olympique, et membre de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), fait partie des 4 athlètes ont rédigé une tribune poignante et incisive pour dire "stop" aux violences sexuelles dans le monde du sport.

"On se sent concernés, on se sent solidaires, on ne peut plus se taire," s'est justifiée Astrid Guyart, en référence à la tribune, nommée "Il est temps de donner de la voix" et publiée sur Franceinfo. "On se sent responsables parce que nous les athlètes, nous sommes les acteurs principaux du sport, on est une partie du système qui a permis ce silence," a-t-elle déclaré.

La publication de cette tribune par de nombreux sportifs est apparue à la suite des accusations de viols faites faites par la Sarah Abtilol envers son ancien entraîneur. "On entend des choses (...) mais le flagrant délit est rare," réagit Astrid Guyart, qui dénonce un tabou. "En tant qu'athlète on a nos carrières (...) et parler peut mettre en péril notre propre carrière," a-t-elle déclaré.

Création d'organismes indépendants des fédérations

Pour Astrid Guyart, la solution serait de "créer une cellule indépendante de nos fédérations pour pouvoir permettre de recueillir le témoignage, soit des victimes directes soit des témoins." Et pour l'escrimeuse multi-médaillée, cela concerne tous les sports. "Aujourd'hui je pense qu'aucune fédération n'est épargnée par ce sujet, donc c'est aussi important que chaque fédération se sente concernée," a-t-elle affirmé.

En tant qu'athlète, Astrid Guyart affirme un besoin de changement de fond, incluant "des changements culturels et comportementaux" qui prendront du temps à être mis en place. L'athlète pointe également le manque d'informations ou de moyens pour agir sur ce type de sujet. "On n’était pas informés, (...) on n'était pas outillés pour gérer ce phénomène de société. C'est pourquoi aujourd'hui, ces athlètes prennent la parole "pour faire faire en sorte que tout le monde ait le courage de regarder le problème en face".