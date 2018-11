publié le 12/11/2018 à 08:34

"Il y a une omerta dans le milieu du sport". Roxana Maracineanu souhaite la libération de la parole et que le mouvement #MeToo se fasse aussi dans le domaine sportif.



Au micro de RTL, ce lundi 12 novembre, la ministre des Sports explique qu'"il n’y a pas de raison que ces pratiques existent ailleurs et non pas dans le sport. D'autant plus que l'on a un encadrement bénévole que l’on ne peut pas contrôler. Les éducateurs, eux, sont contrôlés puisqu'il faut avoir une justification d'un casier vierge au moment où on obtient son diplôme".

D'après elle, "ce n'est pas pour autant que l'on sensibilise les éducateurs à ce qui est important dans le sport, à savoir où poser la limite quand on est en charge de mineurs et qu'on a autorité sur eux".

Roxana Maracineanu poursuit : "Il faut libérer la parole. Le sport fait entrer en activité des gens très jeunes et ils rentrent sous cette autorité très vite et ils n’osent pas parler. Donc aujourd'hui, il y a des associations que l'on va soutenir pour aller à la rencontre de la parole et les lanceurs d'alerte".