publié le 03/09/2019 à 22:33

Les yeux rivés sur le portrait de sa sœur, pour se donner du courage. Sandrine revient là où, il y a 2 ans, sa vie s'est arrêtée. C'est dans cet appartement que Ghylaine Bouchait, 34 ans, a été battue et brûlée vive par son compagnon.

Le soir du 22 septembre 2017, une dispute éclate quand la jeune femme lui annonce qu'elle a décidé de le quitter. Sa sœur Sandrine témoigne : "Ses affaires sont encore sur son lit, la pile de linge comme pour faire sa valise, mais il ne l'a pas laissée partir." S'ensuivent des insultes, des coup puis l'homme s'empare d'une bouteille d'alcool. "Il l'a déversée sur ma sœur et il a mis le feu." Sous les yeux de leur fille de 7 ans.

Deux jours plus tard, Ghylaine, brûlée à plus de 90% degrés, succombe à ses blessures. Pendant les 10 ans de leur relation, la jeune femme n'avait jamais subi de violences physiques mais une lourde emprise psychologique, selon ses proches. "Il choisissait ce qu'elle devait manger, il fallait que le ménage soit fait de telle façon et pas de telle autre." L'homme a été mis en examen et écroué. En attendant son procès l'an prochain, Sandrine s'occupe de sa nièce dont elle a la garde, une petite fille sans repères.