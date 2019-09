publié le 02/09/2019 à 13:16

Muriel Robin de retour sur scène 31 ans après

Son public en rêvait, elle l'a fait ! "31 ans et 2 mois" après ses débuts en solo sur les planches, Muriel Robin est de retour sur scène. La comédienne et humoriste offre à ses fans un spectacle intitulé Et hop !, dans lequel elle reprend tous ses sketchs cultes.

L'addition, La réunion de chantier, Le dictionnaire, ou encore Le Noir... autant de sketchs mémorables avec leurs répliques cultes ainsi que les expressions incontournables et indissociables d'une époque qui fait partie de notre histoire collective.

"Muriel Robin reprend ses sketchs cultes" au Théâtre de la Porte Saint-Martin et au Palais des Sports de Paris

Dans un premier temps, Muriel Robin sera à l'affiche du Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 24 septembre prochain pour 6 représentations exceptionnelles. Ensuite, l'humoriste s'installera au Dôme de Paris (Palais des Sports), où elle se produira du 1er au 12 octobre. Elle partira ensuite en tournée en 2020. Sur chaque ticket vendu, un euro sera reversé à une association caritative.

Depuis la fin des années 1980, Muriel Robin a écrit et joué plusieurs seule-en-scène (Tout M'énerve en 1990, Tout Robin en 1996, Toute seule comme une grande en 1998, Au Secours ! en 2005 et Muriel Robin revient, tsoin, tsoin en 2013. En 2016, la comédienne avait rejoint Michèle Laroque et Pierre Palmade sur les planches afin de fêter les 20 ans du spectacle Ils s'aiment.

Muriel Robin reprend ses sketchs cultes au Théâtre de la Porte Saint-Martin du 24 au 28 septembre prochains, du mardi au samedi à 20h. Matinée le samedi à 16h.

Muriel Robin reprend ses sketchs cultes au Palais des Sports de Paris du 1er au 12 octobre, du mardi au samedi à 20h. Matinée le samedi à 16h.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Patrice Carmouze et Luana Belmondo ! Cette semaine, notre chroniqueuse culinaire présente une recette de cuisine en lien avec les goûts ou l'histoire des invités. Ce lundi, elle nous a préparé un minestrone aux légumes à l'épeautre. Voici sa recette :





Mon Minestrone aux légumes à l'épeautre



Ingrédients (6 personnes) :

- 1/2 boule le céleri

- 2 panais

- 4 topinambours

- 2 côtes de blettes

- 300 gr de haricots blancs ou coco écossés

- 1 carottes

- 1 oignon blanc

- 1 gousse d'ail

- 1 c à s de concentré de tomates

- 250 gr de petit épeautre

- parmesan râpé

- sel

- poivre

- huile d'olive



Nettoyez tous les légumes. Hachez l'oignon et l'ail. Coupez en petits dés le céleri, les panais la carotte, les topinambours et en fines lamelles les feuilles de blettes. Dans une grande casserole, faites revenir dans un filet d'huile d'olive tous les légumes, mélangez, puis ajoutez 2 litres d'eau et le concentré de tomates.



Couvrir et laissez mijoter 40 minutes. Pendant ce temps, cuire 12 minutes le petit épeautre dans une grande casserole d'eau salée. Égouttez, rincez à l'eau froide pour arrêter la cuisson, ajoutez aux légumes et laissez mijoter 10 min. Servez dans des assiettes creuses puis saupoudrez de parmesan râpé.