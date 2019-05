publié le 03/05/2019 à 20:42

Au Centquatre-Paris, une série photographique particulière, signée Camille Gharbi, s'expose jusqu'à fin juin. "Preuve d'amour", est un travail sur les féminicides, présenté dans le cadre du Festival Circulations.



Un robinet, une enceinte de chaîne hifi, une casserole, un fer à repasser, une rallonge électrique, un cutter, un briquet, un marteau, un sac plastique… Des objets banals, du quotidien, pris en photo de manière clinique sur fond bleu-clair. Tel un portrait-robot. Des objets du quotidien transformés en armes par des hommes qui ont tué leur femme.



Ici pas de sang, pas d'hématomes, mais une réalité encore plus glaçante, rendue possible par le truchement de ces ustensiles que l'on utilise tous. Et qui, un jour, ont servi à tuer violemment.

Une banalité déconcertante

La photographe Camille Gharbi est l’auteur de ces clichés. Pour réaliser sa série, née après la lecture d'un énième fait-divers domestique, l'artiste a enquêté sur les féminicides des années 2016-2017, à l'aide d'un collectif qui recense ces meurtres. Au micro de RTL, elle confie son choix de "ne montrer que les objets de l'univers domestique", pour "souligner ce décalage qu'il y a entre la violence et la banalité".

Photo de l'exposition "Preuves d'amour" Crédit : Preuves d'amour/ Camille Gharbi

À droite de chaque image représentant ces objets, les prénoms de ces femmes tuées par leur compagnon, ou ex-compagnon : Marcelle 90 ans, morte sous les coups de casserole, Thalie, 36 ans, battue à mort à coups de robinet, Corinne, 42 ans, frappée à mort avec une enceinte. Et tant d’autres à qui la photographe rend hommage, en exposant la réalité de ces drames, au-delà de la violence que ces armes représentent.

Par-delà la violence des meurtres, une réalité sociale

Avec ses photos, Camille Gharbi questionne également les meurtres conjugaux, et le traitement qui en est fait dans notre société. Elle les présente, non plus comme des "cas particuliers", propres à un certain contexte, mais comme des "faits de société".



En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Elles représentent 86 % des victimes de meurtres conjugaux. Avec son travail, Camille Gharbi veut donc faire changer les mentalités sur des meurtres trop souvent résumés dans les pages des faits divers par ces formules laconiques et cruelles : "drames conjugaux", "coup de folie" ou bien encore "crimes passionnels".