publié le 21/05/2019 à 10:07

La Cour d'appel de Paris a ordonné lundi soir 20 mai, le rétablissement des traitements visant à maintenir en vie Vincent Lambert, interrompus le matin-même par son médecin. Une "très grande victoire" pour ses parents, du "sadisme pur" pour son neveu.



Invité sur RTL mardi, David Philippon, le demi-frère de Vincent Lambert a salué cette décision de la justice française. "C'est pour nous un très grand soulagement. C'est une belle victoire. Les victoires sont belles quand les causes sont justes."

Les soins doivent désormais reprendre pour six mois, le temps que le Comité des droits des personnes handicapées étudie le dossier. "Il va falloir que le docteur Sanchez (chef du service des soins palliatif) et le CHU de Reims tirent toutes les conclusions de la situation sur laquelle ils nous ont emmené", a estimé David Philippon.

Désormais la famille souhaite que Vincent Lambert soit placé dans un établissement spécialisé. "Franchement, il ne peut plus rester dans cet établissement. Ils ont été complètement désavoués. Et il faut retrouver de la sérénité. Il faut que Vincent soit réellement pris en charge dans des établissements spécialisés".

Rachel, tous ensemble, on peut accompagner Vincent. David Philippon à Rachel Lambert





Après l'annonce de la décision de la Cour d'appel de Paris, la "première pensée" de David Philippon a été pour Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, favorable à l'arrêt des soins. "Je me suis dit 'comment elle peut réagir à cette situation'", a-t-il confié.



Et sur RTL, il lui a adressé un message. "Rachel, tous ensemble, on peut accompagner Vincent. Il faut que nous ayons tous un projet de vie pour Vincent et l'entourer et prendre soin de lui. Et puis nous sommes là. Si ce n'est pas possible pour toi, nous nous sommes là. Nous l'entourerons et nous t'aiderons comme tu le veux."