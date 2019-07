Vincent Lambert : le médecin a décidé d'arrêter les traitements ce mardi

publié le 02/07/2019 à 12:12

Le médecin de Vincent Lambert annonce un nouvel arrêt des traitements à compter de ce mardi 2 juillet. "Le cours de la procédure d'arrêt des traitements", à laquelle la Cour de cassation avait ouvert la voie vendredi, "sera poursuivi à partir de ce jour", a déclaré par courriel le docteur Vincent Sanchez à chacun des membres de la famille.

Vendredi 28 juin, la Cour de Cassation avait rendu une décision sans aucun renvoi devant une autre juridiction, autorisant l'équipe médicale du CHU de Reims à suspendre de nouveau les soins de Vincent Lambert, devenu bien malgré lui un symbole de la fin de vie en France.

Une nouvelle fois, l'équipe médicale va retirer la sonde qui l'hydratait et le nourrissait. Afin de s'assurer qu'il ne ressente aucune douleur ni angoisse, les médecins vont procéder à une sédation profonde et continue. Un anesthésique très puissant à action rapide lui sera donc injecté. Il ne souffrira ni de faim ni de soif. La mort devrait survenir dans un délai de quelques jours avec des désordres multiples : les reins qui ne sont plus hydratés, cesseront de fonctionner, le potassium envahira le sang et provoquera l'arrêt du cœur.

Tout au long de ce processus, Vincent Lambert sera accompagné par l'équipe médicale qui continuera à lui prodiguer des soins : toilettes, massages, compresses pour humidifier ses lèvres et cela, jusqu'à la fin.