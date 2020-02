Vin : pourquoi les producteurs français sont face à un tournant

publié le 12/02/2020 à 09:40

Alors que le Salon Wine Paris-Vinexpo s'achève ce soir à la Porte de Versailles, le vin est toujours l'un des produits français les plus exportés au monde. Mais entre les mesures de hausses de taxe, les restrictions d'importations et le changement climatique, beaucoup de doutes planent sur l'un de nos fleurons français. "Nous allons d'échec en échec depuis un certain temps", déclare Antoine Gerbelle, journaliste spécialiste du vin et fondateur de Tellement soif, la première webtélé consacrée au vin.

En effet, comme le souligne l'expert, de grandes marques comme Bordeaux ou Champagne ne sont pas en forme. "Le Bordeaux est aujourd'hui secoué de partout : la Chine, qui est son premier marché, tousse terriblement, et l'Amérique qu'on connaît, avec les taxes Trump, lui fait beaucoup de mal. (...) Il y a quand même plus d'un million d'hectolitres de Bordeaux qui ne sont pas vendus aujourd'hui, et les prix sont revus à la baisse."

En ce qui concerne le champagne, les Français ne sont plus les premiers consommateurs. "52% du champagne part maintenant à l'export", explique Antoine Gerbelle. "Mais la quantité baisse, et il y a énormément de concurrence : le prosecco italien, le cava espagnol et même les autres bulles françaises sont devant en volume." Les prix du vin ont également énormément augmenté ces dernières années, ce qui a entraîné une baisse de la consommation en France.

L'impact du réchauffement climatique sur nos vignobles

Le réchauffement climatique pourrait entraîner de grands changements au sein des vignobles français. Selon Antoine Gerbelle, il n'y aurait en tout cas aucun climatosceptiques dans le milieu viticole. "D'un point de vue agricole, on a des mesures très longues. On connaît les récoltes et les vendanges", explique le spécialiste du vin. "Aujourd'hui, on essaye de trouver un moyen pour enlever l'alcool dans le vin, c'est pour dire à quel point ce dernier est important."

La typicité des vignobles français va-t-elle rester présente ? La question est déjà dans la tête des vignerons."Il faut récolter plus tôt et travailler un peu plus sur la fraîcheur dans la vivification", souligne Antoine Gerbelle. "Le consommateur devra régler son goût par rapport à cette évolution."