Chablis : 64 communes bientôt exclues de l'appellation Bourgogne ?

publié le 02/02/2020 à 16:45

Drôle de discorde au pays du Chablis. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pourrait exclure 64 communes de l'appellation Bourgogne. Les secteurs de Dijon, du nord de la Côte-d'Or et donc de Chablis devraient se contenter de l'appellation "Coteaux-Bourguignon". En revanche, 24 communes du Beaujolais pourraient être intégrées.

Bruno Verret ne décolère pas, il est président du syndicat Bourgogne régional : "On est dans le scandale total. Le travail des experts convoqués par l'INAO inclut un niveau d'usage et a estimé que certaines régions n'utilisaient pas suffisamment l'appellation 'Bourgogne', donc qu'ils n'en avaient pas besoin. Ce qui est le cas de Chablis car elle produit des vins sous l'appellation 'Chablis', mais qui historiquement sont en Bourgogne et qui, occasionnellement, produisent des vins de Bourgogne".

"C'est le cas aussi du Châtillonnais qui par exemple, produit aujourd'hui principalement des crémants, ou le cas du Dijonnais, qui est un vignoble en pleine reconstruction et qui est en train de se mettre en place", rappelle Bruno Verret au micro de RTL.