Beaujolais nouveau : comment le réchauffement climatique a bonifié le vin

publié le 21/11/2019 à 07:54

Le Beaujolais nouveau arrive ce jeudi 21 novembre, comme chaque année lors du troisième jeudi du mois de novembre. Cette année, point de saveur banane annoncée, mais plutôt des notes de fruits rouges et d'épices. Et si le goût a changé, c'est à cause du changement climatique et des nouvelles méthodes des producteurs.

Il y a une quinzaine d'années encore, le Beaujolais nouveau sentait la banane. À cette époque, parce que c'est un vin primeur, il était acide, donc on cachait l'acidité en ajoutant au raisin des levures qui donnaient un goût de bonbon anglais et de banane. Tous les Beaujolais nouveaux avaient le même goût. Mais le consommateur s'est lassé, et comme pour tous les vins, il veut maintenant de la qualité.

Et grâce au réchauffement climatique, les raisins ont aujourd'hui beaucoup plus de sucre, plus besoin donc de masquer l'acidité. Les vins sont naturellement plus ronds, plus agréables, plus colorés aussi. Le Beaujolais nouveau ressemblait avant à de la grenadine, maintenant il a une couleur de vrai vin. Le goût a donc changé.

Cette année on est sur des fruits rouges, framboises, mûres avec des épices. Et si le réchauffement climatique a des avantages, il a aussi des inconvénients. Il y a de plus en plus d'intempéries. Selon un producteur, il y avait du temps de son père un problème climatique tous les 15 ans, comme du gel ou la grêle. Mais depuis la canicule de 2003, il y a un problème tous les 2 ans.

En 2019, la grêle a détruit jusqu'à deux tiers de la récolte dans le sud du Beaujolais, mais l'ensemble de la production permettra de satisfaire la demande, pour un produit à consommer avec modération.