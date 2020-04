Coronavirus : l'armée à la rescousse des Antilles, un million de masques envoyés

publié le 04/04/2020 à 20:16

Ils sont eux aussi en première ligne face à la pandémie. 600 militaires français ont été infectés par le Covid-19, annonce Florence Parly, la ministre des Armées ce samedi 4 avril dans la presse régionale. Depuis deux semaines, l'armée multiplie les évacuations de cas graves mais aussi le transport urgent de matériel médical. Un stock d'un million de masques vient d'être envoyé vers les Antilles.



Alors que de son côté, le porte-hélicoptères amphibie Mistral se positionne à Mayotte dans l'océan Indien, son frère jumeaux, le Dixmude, file vers les Antilles qu'il atteindra dans une dizaine de jours. Le bâtiment qui possède deux blocs opératoires et une capacité de 70 lits, a embarqué à Toulon quatre hélicoptères de transports et deux appareils plus légers de la gendarmerie et de la sécurité civile.

À bord, deux équipes de désinfection spécialisées dans la lutte NRBC, c'est à dire les risques bactériologiques entre autre. Il faut ajouter un million de masques chirurgicaux stockés dans les hangars, plus 170.000 du modèle FFP2, sans oublier plusieurs centaines de litres de gel hydroalcoolique.