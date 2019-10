VIDÉO - "Zone interdite" : découvrez le quotidien de la Brigade des mineurs de Toulon

publié le 06/10/2019 à 09:23

La Brigade des mineurs de Toulon reçoit de plus en plus d'enfants victimes des réseaux sociaux. "C'est un fléau", explique un enquêteur qui vient de voir passer dans son bureau Zoé, 10 ans et demi, accusée de harcèlement. Une affaire suffisamment grave pour que le procureur décide de la convoquer au tribunal. Sa peine : un rappel à la loi, une mesure destinée à lui faire prendre conscience de la gravité de sa faute et éviter qu'elle ne recommence.

Cette affaire fait partie des centaines que traite la Brigade des mineurs de Toulon chaque année. Harcèlement scolaire, agressions sexuelles entre ados, mais aussi inceste ou amours interdites... Ces policiers hors normes ont été suivis pendant près d’un an par Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite.

Qu’il s’agisse de retirer un nourrisson de quelques jours à une mère potentiellement dangereuse, d’obtenir la confiance d’une enfant de 6 ans victime de son grand frère, ou de sauver une fillette de 11 ans des griffes d’un père incestueux, les hommes et les femmes de la brigade mènent de front plusieurs enquêtes en même temps. Ils doivent parfois affronter le pire, mais il arrive aussi que d’anciennes victimes passent à la brigade pour les remercier de les avoir sauvées. Des moments de grâce qui leur redonnent courage.

Brigade des mineurs : au secours des enfants en danger, c'est un reportage à retrouver dans Zone interdite, diffusée ce dimanche 6 octobre sur M6.