publié le 29/03/2020 à 18:12

À l’heure où médecins, aide-soignants et personnels infirmiers se battent pied à pied contre le Covid-19, les équipes de Zone Interdite ont pu suivre la lutte contre le virus au cœur des services d’urgences les plus exposés de France. Les caméras de l'émission diffusée sur M6 ont pu accompagner les médecins de l’armée lors du déploiement de l’hôpital militaire de campagne mis en place à Mulhouse pour soutenir les services de réanimations débordés par l’afflux de patients.

Depuis un mois, l'émission suit le travail des urgentistes, en première ligne pour accueillir les patients. Les soignants doivent faire face à une pandémie sans précédent dans un système hospitalier rongé par les coupes budgétaires. Ont-ils les moyens d’y parvenir ? Comment gèrent-ils la crise du coronavirus ?

L'émission Zone Interdite qui sera diffusée ce dimanche 29 mars à 21h05 proposera des reportages aux quatre coins de la France. Au cœur de l’épidémie, dans l’est de la France, au service des urgences de Colmar et à Mulhouse où l’armée met en place un dispositif inédit. Au Samu de Melun en Seine-et-Marne où le nombre d’appels explose. À l’hôpital Bichat à Paris devenu établissement référent pour accueillir les malades infectés par le Covid-19. À Martigues près de Marseille, dans un service déjà à bout de souffle, en manque chronique de lits, on puise dans les dernières ressources pour anticiper au mieux un potentiel afflux de malades.

Les équipes de Zone Interdite se sont immergées au cœur du dispositif mis en place pour lutter contre le COVID-19, par les services d’urgences les plus exposés de France.



"Médecins, infirmiers, aides-soignants: en première ligne face au Covid-19" 📅dimanche📺@M6 ⏰21h05 pic.twitter.com/LvQzp7SttY — Zone Interdite (@ZoneInterdite) March 27, 2020

Pour cette émission exceptionnelle, Zone Interdite vous emmène à l'intérieur des services d'urgences de France les plus exposés au Covid-19.



"Médecins, infirmiers, aides-soignants: en première ligne face au Covid-19"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/D18J2SWVSd — Zone Interdite (@ZoneInterdite) March 26, 2020

Comment donner ?

M6 et Zone Interdite appellent les téléspectateurs à s'unir contre le virus en effectuant un don au profit de la Fondation de France sur fondationdefrance.org.

L’utilisation des dons servira à fournir du matériel pour accroître les capacités d’accueil des personnes malades et de leurs proches dans les hôpitaux, déployer des services de proximité pour soutenir et aider les personnels soignants dans leur vie quotidienne et accompagner la mise en place de cellules d’aide psychologique pour les soignants éprouvés par les conditions auxquelles ils doivent faire face.