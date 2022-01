VIDÉO - "Zone Interdite" : comment protéger les ados des dangers du porno sur internet ?

Aujourd’hui, c’est sur Internet que l’on se rencontre, se drague, parfois même se dénude pour la première fois. Des tendances nouvelles, qui recèlent de nouveaux dangers pour nos adolescents. L'émission Zone Interdite, présentée par Ophélie Meunier à 21h10 dimanche 9 janvier sur M6, se penche sur ces dangers de la sexualité à l'ère d'internet.

Le constat des psychologues est alarmant : de plus en plus d'ados deviennent littéralement accros à la pornographie. "Je prenais le téléphone de ma mère en cachette et je me mettais dans les toilettes ou je m'enfermais dans ma chambre", explique un jeune, qui n'arrive pas à contrôler sa consommation de vidéos pornos. "Parfois je rentrais du collègue, je tremblais, j'avais besoin de regarder du porno", dit-il.

Comment, au moment où les adolescents découvrent leur pouvoir de séduction, les protéger

de ces dangers. Entre l’interdit absolu et la permissivité, où les parents doivent-ils placer le curseur ?

Retrouvez Zone Interdite de ce dimanche 9 janvier à 21h10 sur M6, ou en replay sur 6Play.