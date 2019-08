publié le 28/08/2019 à 17:14

De part et d'autre de la Loire, des bancs de sable qui s'agrandissent et un chenal de plus en plus réduit. Une situation encore plus alarmante vu du ciel. Le satellite Sentinelle 2 de l'Union européenne a capturé des images impressionnantes de cette France qui se dessèche.

Des clichés qui illustrent la déstructuration des paysages, sur une période d'un an, comme la Loire, Arles ou la Garrigue qui ne résiste pas à la chaleur. Dans les Pyrénées, c'est le massif du Carlit qui fond à vue d’œil.

Dans la région lyonnaise, à Roanne, les champs passent tout simplement du vert au jaune. Une sécheresse qui affecte le niveau des étangs. Dans l’Ain, un pisciculteur a perdu 40% de sa production de poisson.

Certaines régions sont toutefois épargnées, comme le sud-ouest de la France. Ici la culture du maïs est en avance, d'où une carte un peu plus verte qu'en 2018.