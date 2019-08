Sécheresse : comment concilier jardinage et restrictions d'eau ?

publié le 01/08/2019 à 16:47

Ce jeudi 1er août, 79 départements sont toujours soumis à des mesures de restrictions de l'eau. Sécheresse oblige, arroser les plantes de son jardin et entretenir les espaces verts devient de plus en plus compliqué. Des solutions existent pourtant, pour prendre soin de la nature tout en palliant le manque pluie.

Certaines communes choisissent, par exemple, attentivement ce qu'elles plantent. Les arbustes et les fleurs, tels que la lavande, supportent très bien le manque d'hydratation. En effet, les végétaux aux feuillages petits et coriaces transpirent moins lorsqu'ils sont exposés à des chaleurs excessives. Une singularité qui a convaincu la ville de Pessac (33) au moment de réaménager certaines places publique. Grâce au choix de plantes méditerranéennes, la mairie à déjà réduit sa consommation d'eau de 30 %, d'ici 2 ou 3 ans elle envisage même une végétation complètement autonome.

Le gazon souffre lui aussi de la sécheresse, mais là encore il existe une solution : le teindre. En France, certaines sociétés proposent de redonner la verdure initiale d'une pelouse en y appliquant un colorant naturel à base d'algues. Sans danger pour l'Homme, ni pour la nature, la pigmentation résiste même à la pluie. Une technique qui semble satisfaire ceux qui l'ont essayée, à l'instar de Franck Porreca, propriétaire du domaine de la Ruisselière (69), qui envisage de recouvrir l'intégralité de ses jardins avec la solution miracle. L'illusion est si parfaite qu'elle pourrait contribuer à économiser entre 50 et 75 % sur notre consommation.