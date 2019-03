La chronique de Laurent Gerra du 5 mars 2019

publié le 05/03/2019 à 11:52

Convoqué par la justice au sujet des perquisitions à son domicile et du siège de son parti, Jean-Luc Mélenchon, pourtant venu "avec du tapioca du Vénézuela", s'emporte contre la rédaction de RTL : "Vous rigolerez moins avec toute votre clique quand Edwy Plenel il viendra vous faire un contrôle fiscal !".



Cette semaine, Philippe de Villiers publie son nouveau livre, "J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu", une plongée dans les arcanes de l'Europe. Son enquête de 416 pages l'a mené jusqu'aux tréfonds du Marais à Paris, "Pour étudier l'influence du lobby des invertis sur les lois scélérates qu'on nous a imposées au nom de l'Europe", fustige t-il. Mademoiselle Jade l'interroge, "vous exagérez un peu non ?", mais l'essayiste promet de grandes révélations : "J'ai découvert les dessous de l'Europe : elle n'en a pas.".

Benoît Hamon affirme dans un article du Monde vouloir "créer la surprise aux Européennes", avec une liste de "personnalités charismatiques" pour son nouveau parti, Génération.s., qu'il présente en exclusivité sur RTL. Jack Lang, quant à lui, n'est pas convaincu par les premiers mois du "stagiaire de troisième" Franck Riester au ministère de la Culture, "c'est aussi catastrophique que la nouvelle couleur de Régine ou l'anneau gastrique de Massimo Gargia", commente l'ancien ministre.