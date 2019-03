publié le 06/03/2019 à 11:15

Depuis le départ d'Alain Juppé, de grands vins de Bordeaux rachetés par un groupe chinois ont changé de nom. Ainsi le château Larteau est devenu le château Lapin Impérial ou encore le château Senilhac a été transformé en château Antilope Tibétaine... Mademoiselle Jade accueille l'ancien maire de Bordeaux, quelque peu mécontent : "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À peine j'ai tourné le dos, qu'un chinois vient draguer ma meuf et lui donne des petits noms ridicules !", s'exclame-t-il, imité par Laurent Gerra. "Le lapin impérial et l'antilope tibétaine, franchement ! C'est quoi la prochaine étape ? On n'ira plus acheter son vin chez Nicolas mais chez le Dalaï Lama ? Et pourquoi pas le château Canard Laqué pendant qu’on y est !"



C'est ce mercredi que sort le très attendu biopic "Stan et Ollie", consacré à l'inoubliable duo comique Laurel & Hardy. Une sortie regrettée par Patrick Bruel, imité par l'humoriste, qui aurait souhaité apparaître dans ce film. "Pourquoi je devrais faire que des films français qui passent le dimanche soir sur France 4 ? Moi aussi, j'veux un César, un Oscar, un Golden Globe, un Emmy Awards, un Hot d'Or, pourquoi pas !", scande-t-il. Et, quand Mademoiselle Jade lui rétorque qu'il ne ressemble pas assez à Laurel ou Hardy pour décrocher un des rôles, il lui répond : "Et alors ? Tu m'mets un chapeau melon, une mini cravate, j’arrête mon régime 'Comme J'aime' et Oliver Hardy, c'est moi ! Et tu m'ébouriffes les cheveux, tu m'mets un nœud papillon et Stan Oliver, c'est moi !"

La plateforme Netflix, qui vient de dépasser les 5 millions d'abonnés en France, a pour la première fois remporté un Oscar avec le film "Roma". Mais comment fonctionne ce phénomène économique et culturel ? Le célèbre journaliste scientifique Michel Chevalet a accepté nous l'explique, tout en démonstration. "Regardez, j'entre mon code parental et voilà, le film démarre". Face aux images qui apparaissent, Mademoiselle Jade ne peut s'empêcher de questionner l'expert : "Vous êtes sûr qu'on est sur Netflix, Michel Chevalet ? Il y a un logo Net-X en bas de l’image...". "C'est pareil !", lui répond Michel Chevalet. "Car c'est grâce à Net-X que ce premier film amateur a obtenu un dard à la cérémonie des Golden Zob. D'ailleurs, les Golden Zobs, comment ça marche ?"...

Comme chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond aux questions des auditeurs et jette un regard ironique sur le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, il accueille l'écrivain Michel Houellebecq, qui souhaite pousser un coup de gueule contre la hausse du prix des cigarettes : "J'ai froid".