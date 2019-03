La chronique de Laurent Gerra du 4 mars 2019

publié le 04/03/2019 à 11:37

Le dirigeant algérien Abdelaziz Bouteflika semble avoir trouvé un défenseur en la personne de Jean-Marie Le Pen. Le vétéran a loué le mérite de ce "jeune en politique" de 82 ans, avec qui il a tissé "des liens très forts, n'est-ce pas !" dans les Aurès. L'ancien président d'honneur du FN en est fier : "C’est d’ailleurs grâce à moi et à mon ami Gégène que le Président Bouteflika électrise toujours les foules et qu’il n’est pas près de manquer de jus !", se vante-t-il.



Mademoiselle Jade rappelle une mauvaise nouvelle à Marine Le Pen, "(...) la République en marche est en tête des intentions de vote aux élections européenne.". Mais la présidente du Rassemblement National s'en "bats les steaks", car de plus importantes victoires "patriotes" ont été accomplies, comme elle le rappelle "(...) nous avons obtenu le retrait du hijab dans les magasins Décathlon, madame.".

De leur côté, les Deschiens tentent d'y voir plus clair sur la réforme parent 1 parent 2 du gouvernement. Lochet constate une chose : "(...) le problème c’est qu’avec tout ça, le gamin il est toujours aussi nul à l’école".

Enfin, Emmanuel et "Brizitte" Macron célèbrent la remontée du président dans les sondages. Tandis que la première dame fait sa "Gym Tonic", son mari se voit déjà remporter les européennes face à Marine Le Pen : "Ze vais la pulvériser, la blondasse ! CAR ZE SUIS LE MAITRE DU MOOOOONDE !".