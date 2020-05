Un ours brun (illustration)

publié le 25/05/2020 à 17:04

Selon le dernier décompte des ours des Pyrénées, ils seraient une cinquantaine à circuler autour de la frontière franco-espagnole. Vendredi 22 mai, l'association Pays de l'Ours - Adet a observé et réussi à immortaliser deux oursons en compagnie de leur mère.

Ces derniers ont été vus sur le versant espagnol des Pyrénées, dans le Val d'Aran sur le territoire de Canejan, Vielha et Mijaran. Les ours des Pyrénées font l'objet d'un suivi pointu de la part des Français et des Espagnols. Après chaque observation, des agents se rendent sur les lieux pour récupérer des traces laissées par les animaux. Ils font ensuite des analyses génétiques afin d'établir un arbre généalogique indispensable pour veiller à la survie de l'espèce.

Début avril, un ours mâle de six ans qui vivait dans les Pyrénées a été retrouvé mort dans cette même région du Val d'Aran. Cette vidéo redonne de l'espoir aux associations.

FAUNA SAUVATGE 🐻 Filmades ua ossa e dus cadèths en Tuc Daugèr en limit deth tèrme de Canejan e Vielha e Mijaran. Er equip de seguiment der ós deth @conselharan se desplaçarà entà remassar mòstres tà identificar ar animau. 📹 Imatges cedides per Jordi Domenech pic.twitter.com/AvN1qxFRKj — CatInfo Aran (@cati_aran) May 22, 2020