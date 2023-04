VIDÉO - Philippe Caverivière : "Barbie porteuse de trisomie 21 : un magnifique sextoy pour Émile Louis"

Le célèbre fabricant de jouets leader du marché Mattel vient de dévoiler sa toute première Barbie atteinte de trisomie 21. Une bonne nouvelle pour tous les enfants amateurs de ces poupées de plus en plus réalistes. "Pour les enfants, c'est une Barbie. Pour Émile Louis, ça aurait été un magnifique sextoy !", ironise Philippe Caverivière en faisant référence à ce tueur en série surnommé le "boucher de l'Yonne", qui a notamment assassiné sept jeunes filles handicapées dans les années 1970.

Invitée de RTL, l'humoriste a adressé un clin d'œil à la remplaçante de Philippe Martinez : "On attend avec impatience la Barbie Sophie Binet, la Barbie CGT, avec des petites casseroles à 49,30 euros et ce sera un carton". Philippe Caverivière souligne que deux femmes devraient être à la tête des grandes instances syndicales du pays (Maryse Léon devrait prendre la suite de Laurent Berger à la CFDT, ndlr) : "Vous gardez les belles valeurs et les convictions de Philippe Martinez", souligne-t-il auprès de Sophie Binet. "Vocalement, on est plus dans les aigus. Visuellement, on y a clairement gagné".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info