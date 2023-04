Le député Sébastien Peytavie était l’invité de RTL, mercredi 26 avril au matin. L’élu écologiste, atteint d’un handicap, est obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Ce qui a inspiré cette réflexion à Philippe Caverivière : "Sébastien Peytavie peut en témoigner, ces temps-ci en France un député en fauteuil a moins de mal à se déplacer qu’un ministre valide." Ces derniers jours, plusieurs déplacements de ministres, comme celui de Pap Ndiaye, ont en effet été perturbés par des manifestants hostiles à la réforme des retraites.

"À force ils vont être traumatisés par les ustensiles de cuisine, nos ministres. Dès qu’ils verront une casserole, ils feront une crise de panique, comme les Marines qui ont sauté sur Mogadiscio", a poursuivi Philippe Caverivière, en référence à la bataille de Mogadiscio en Somalie en 1993, au cours de laquelle une vingtaine de soldats américains sont morts. Et l’humoriste de conclure : "Il n’y en a plus aucun qui pourra faire cuire sa bouffe, ils vont passer le reste de leur vie à bouffer des sushis et du carpaccio".



