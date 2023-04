VIDÉO - Philippe Caverivière : "Sarkozy, Premier ministre ? C'est l'homme idéal pour ces 100 jours d'apaisement"

Après l’Alsace, Emmanuel Macron était en visite à Ganges dans l’Hérault. De nouveau, il a été accueilli par des manifestants en colère. "Après s’être fait huer en Alsace mercredi, conspuer hier jeudi dans l’Hérault, Emmanuel Macron doit se faire engueuler dans la Meuse et il ira se faire insulter sa race dans la Drôme dès lundi", prévoit Philippe Caverivière.

Les casseroles des manifestants ont été saisies, car la préfecture a interdit "les dispositifs sonores portatifs". Par conséquent, les manifestants ont jeté des œufs et des pommes de terre sur les forces de l’ordre. "En manif, tu n'as pas le temps de réfléchir, pour attaquer les CRS tu prends ce qui te passe sous la main", observe l'humoriste. "Dans les grandes villes, c’est des pavés et des panneaux de signalisation. À Ganges, dans la campagne, ils ont eu de la chance les CRS : ils auraient pu se prendre une 4L, un tracteur, ou une vache sur la tronche".

Enfin, dans les colonnes de L'Obs, on a pu apprendre que Nicolas Sarkozy voudrait devenir le nouveau Premier Ministre d’Emmanuel Macron pour les quatre prochaines années, si Elisabeth Borne devait être écartée du gouvernement. C'est "un grand oui" pour Philippe Caverivière : "On a tous envie d’une association Macron-Sarkozy, un duo entre l'homme du 'j'ai envie d'emmerder les antivax et l'homme du casse-toi pauv' con'. On a envie de les voir bosser ensemble. Nicolas Sarkozy, c’est l’homme idéal pour ces 100 jours d’apaisement. Et pour moi, c’est quatre ans de blagues faciles", affirme le chroniqueur.



