Galia Ackerman sur le plateau d' "On n'est pas couché"

publié le 23/02/2020 à 11:05

Invitée de l'émission On n'est pas couché, samedi 22 février, Galia Ackerman, essayiste et auteur de Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine est revenue sur le parcours de Piotr Pavlenski et la vision de la Russie sur les élections dans le monde occidental.

Selon l'intellectuelle, l'affaire Griveaux n'est pas sans intérêt pour le régime de Vladimir Poutine : "Ce qui arrange Poutine, c'est la pagaille chez nous", affirme-t-elle sur le plateau de Laurent Ruquier. Selon elle, "à chaque fois que la démocratie souffre, ça l'arrange". L’essayiste pointe que l'homme fort de Moscou met en parallèle l'ordre qui régnerait chez lui avec "la décadence, la dépravation, le désordre", qu'il dénonce en Europe.

À entendre Galia Ackerman, le régime d'autorité s'accommode de voir que les démocraties sont affaiblies par des activistes. "Des officiels [en Russie] se sont déjà exprimés sur le cas Pavlenski en disant que 'certes, il est un peu dérangé sur les bords, mais on l'a ménagé'". En d'autres termes, un régime fort ne se laisse pas déstabiliser par les attaques d'un individu, ce que l'écrivaine récuse.

« Ce qui arrange Poutine en général, c’est la pagaille chez nous » @GaliaAckerman #ONPC pic.twitter.com/yyHcWtW0SR — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 23, 2020