publié le 07/02/2020 à 14:00

Les téléspectateurs en ont l'habitude désormais : les fauteuils des témoins de l'émission On n'est pas couché sont "tournants" cette saison. Laurent Ruquier dispose en effet de personnalités différentes chaque semaine par rapport à la semaine précédente. Mais des visages peuvent revenir. Et c'est le cas du numéro de ce samedi 8 février.

Ce week-end, on retrouve ainsi Valérie Trierweiler et Nicolas Poincaré aux postes de témoins. Ils seront chargés d'interviewer les différents invités qui se succéderont dans le fauteuil bleu et blanc. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le feront ensemble puisqu'ils étaient déjà présents en même temps le samedi 11 janvier dernier.

Valérie Trierweiler interviendra en tant que témoin pour la quatrième fois dans On n'est pas couché. Pour Nicolas Poincaré, il s'agira du troisième passage.