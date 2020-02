Waly Dia était l'invité de "On n'est pas couché" ce samedi 15 février.

Waly Dia n'est pas #MeToo. Sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 15 février, l'humoriste a poussé un coup de gueule contre le mouvement libérant la parole des victimes d'agressions et de harcèlement sexuels initié à la suite de l'affaire Weinstein dans le monde du cinéma.

"On s'est rendu compte que le viol c'était pas bien à #Metoo, quand ça a touché des actrices. Quand ça touchait des boulangères et des secrétaires, c’était pas encore assez grave pour que ça devienne un sujet mondial et c’est ça qui m’a un peu choqué maintenant que j'ai une fille", s'est indigné l'humoriste.

Waly Dia a confié que le "fait d'avoir une fille" l'avait poussé à une véritable prise de conscience. "C'est quelque chose dont j'étais pas vraiment conscient, mais comme l'ensemble du monde", reconnaît l'artiste. Depuis qu'il est père, il s'interroge plus sur "comment on fait pour la protéger de ça et pour lui donner des techniques".

Selon lui, les violences envers les femmes doivent être combattues à chaque échelle de la société et pas seulement lorsque les victimes sont des célébrités. L'humoriste était venu présenter Ensemble ou rien, son one-man-show qu'il jouera au Théâtre de la Madeleine, à Paris, du 29 mai au 6 juin à 20h30.

