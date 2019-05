publié le 12/05/2019 à 20:21

Faire "honneur aux héros de la France". Ce sont les mots employés par Jean-Michel Blanquer ce dimanche 12 mai. Sur Twitter, le ministre de l'Éducation nationale a proposé aux collectivité nationales qui le souhaitent de "donner à des écoles, des collèges ou des lycées les noms des maîtres Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont". Une initiative en hommage à ces deux soldats des forces spéciales de l'armée française morts pour libérer les otages détenus au Burkina Faso dans la nuit du 9 au 10 mai.



Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, nés respectivement en 1986 et 1991, étaient deux sous-officiers des prestigieux commandos marine, unités d'élite de la Marine française. Alors même que leurs dépouilles sont attendues en France ce dimanche 12 mai au soir en vue de leur hommage national aux Invalides mardi 14 mai aux Invalides, cette proposition vise à leur rendre hommage dans tout le pays.

Le ministre rappelle que cela avait déjà été réalisé pour honorer le Colonel Arnaud Beltrame, mort lors d'une attaque terroriste à Trèbes après s'être substitué à une caissière prise en otage. Selon franceinfo, un an après le drame, plus de 150 communes ont baptisé une rue, une place ou un établissement public en hommage au gendarme Arnaud Beltrame.

Comme pour le Colonel Beltrame, nous proposerons aux collectivités locales qui le souhaitent de donner à des écoles, des collèges ou des lycées les noms des maîtres Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont.

Honneur aux héros de la France ¿¿ — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 12 mai 2019