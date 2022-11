L’amitié ça peut venir sur le tard et ça c’est bien. On l’a encore vu cette semaine avec la maman de Jonathann Daval qui nous a annoncé que son fils était pote avec Guy Georges. Cela dit, c'est normal d'être ami quand on a des hobbies communs non ? L’avantage quand ton fils qui a tué sa femme t’annonce qu’il est devenu ami avec Guy Georges, tu te dis que c’est pas si grave, c’est pas comme si Guy Georges allait avoir une mauvaise influence sur lui.

Jonathann Daval, il a tué et brûlé sa femme, Guy Georges lui, il a étranglé des personnes âgées pour les dépouiller. Ces deux-là, ils ont su aller au-delà de leurs différences pour partager des bons moments.

C’est aussi ce que la France va faire en participant à la Coupe du monde au Qatar. Les gens gueulent sur cette Coupe du monde, mais honnêtement si tu n'es pas trans, si tu n'es pas gay, si tu n'es pas lesbienne, si tu n'es pas une femme, si tu ne bois pas d'alcool, si tu construis pas des stades, si tu n'es pas indien, si tu n'es pas écolo, cette Coupe du monde, ça va.



Ils me font marrer les gens qui trouvent que les footballeurs sont trop payés alors que c’est bien le seul secteur où ce sont ceux qui courent et qui transpirent qui récupèrent la majorité de l'argent qu'ils font gagner à leur patron. Quand t’y penses, le foot c’est de gauche.

