Mathieu Madénian : "Tu allumes les chaînes d'infos, c'est Halloween tous les jours"

Au lendemain de la soirée d'Halloween, Mathieu Madénian admet s'être couché tard parce qu'il a fêté "cette fête d'origine celte qui compte beaucoup à (ses) yeux, car il est primordial de rendre hommage aux esprits des morts", explique-t-il. En réalité, "j'adore l'alcool, c'est pour ça que j'ai un peu bu hier".

Le principe de cette fête le dépasse un peu aujourd'hui. "C'est quoi cette envie de se faire peur ? Tu allumes les chaînes d'infos, c'est Halloween tous les jours. Tu as la guerre en Ukraine, on a vécu des pandémies, tu as des faits divers sordides, il fait 32°C en novembre… Et nous, ça ne nous suffit pas, on veut avoir encore plus peur".

Cette célébration passée, Mathieu Madénian se réjouit au contraire de l'arrivée des fêtes de fin d'année. "Je suis content de l'arrivée des téléfilms de Noël, tout le monde gueule parce que c'est trop tôt. Moi, je trouve ça bien, c'est 'feel good' et en ce moment, on en a besoin".

