VIDÉO - Mathieu Madénian : "L'Amour est dans le prêtre"

Ce mardi, Mathieu Madénian débute sa chronique soulagé : "J'étais un peu inquiet. On avait plus de nouvelles d’Elisabeth Borne ! C'est vrai, ça faisait 13 jours qu'elle n'avait pas utilisé le 49.3", concède l'humoriste, qui craignait que la Première ministre ne soit "restée coincée dans sa doudoune". L'intervention de la cheffe du gouvernement, hier sur BFMTV, l'aura donc rassuré.

Cette bonne nouvelle l'amène à commenter la dernière de la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré, diffusée ce lundi 14 novembre sur M6. D'ailleurs, Mathieu Madénian a quelques idées pour faire "évoluer le concept" : "Quand je vois l'actualité, j'me dis 'faudrait concilier ruralité et faits divers'. Moi je vois bien un truc qui s'appellerait L’Amour est dans le prêtre, t’aurais tellement de candidats…", propose le chroniqueur.

Et d'imaginer de quoi aurait l'air cette version revisitée : "Ils sont prêtres mais ils sont avant tout hommes… Et eux aussi ont droit à l'amour : 'Je croyais ne jamais retrouver l'amour et puis Kévin a eu 6 ans.' L'amour est dans le prêtre, la nouvelle saison… Seule Marie restera vierge !".

