VIDÉO - Mathieu Madénian : bientôt son entrée au Panthéon ?

Je ne sais pas si Emmanuel Macron nous écoute si tôt, il doit être en gueule de bois car j’ai cru comprendre qu'il s’est bien bourré la gueule samedi soir avec les rugbymans toulousains. Mais, je remercie notre président qui va faire rentrer Missak Manouchian au Panthéon.



Missak Manouchian est un héros de la résistance française d’origine arménienne qui a survécu au génocide et qui s’est battu pour notre liberté. Il a été fusillé par les nazis à 37 ans au mont Valérien. Donc merci Emmanuel Macron de faire rentrer Missak Manouchian au Panthéon, mais bon, il faut dire qu'il est déjà mort. En tout cas c’est le premier Arménien à rentrer au Panthéon, et ce n’est pas pour me la péter mais je pense qu'Emmanuel Macron devrait également étudier de près ma candidature. Je pense mériter moi aussi de rentrer au Panthéon.

Je ne me suis pas battu pour la France, mais j’ai réussi à réserver un billet sur l’application SNCF Connect ! De nos jours, il y a vraiment des trucs compliqués à faire : recevoir un colis Chronopost, vendre sur Vinted sans négocier, obtenir un rendez-vous ophtalmo. Mais acheter un billet sur SNCF Connect… Je pense sincèrement que Si Poutine avait organisé son invasion de l'Ukraine avec SNCF Connect, son armée serait sûrement perdue dans la Creuse à l'heure qu'il est.

