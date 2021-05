Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Raffarin et Rambo

publié le 30/05/2021 à 15:22

Quelques mois après l’envoi par les américains du rover Persévérance sur Mars, les Chinois viennent de réussir à leur tour à y poser le rover Zuhrong. Jean-Pierre Raffarin, fin connaisseur de la Chine explique le geste des Chinois : "Pour montrer aux Américains qu’ils peuvent rivaliser avec eux sur tous les terrains, comme la très bien souligné Bruce Lee Toussaint sur BF Nem TV". Et d’ajouter : "Les Chinois sont désormais au niveau des Américains dans tous les domaines, sauf un : l’obésité. Et c’est le principal défi que va chercher à relever Xi Ji-Ping dans les prochains mois : rendre les Chinois aussi gros que les Américains en les gavant de cheeseburgers XXL". Pour Jean-Pierre Raffarin, imité par l'humoriste, "c'est juste un concours de zizi entre les Noich et les Yankees".

Joe Biden semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française, au point que l'on parle de la Biden Mania. John Rambo, spécialiste des USA, regrette le temps où Donald Trump était à la Maison Blanche : "Du temps de Trump, le matin en se levant, on savait jamais ce qui allait se passer : un coup, il voulait attaquer la Chine, une autre fois l’OTAN ou le Capitole". Pour le personnage, imité par Laurent Gerra, raconte alors une mission avec Biden. "L'autre jour, mon pote Bobby et moi on a été affecté à la sécurité du président à bord du Air Force 1. Il s'est endormi la bouche ouverte alors mon pote Bobby pour déconner lui a piqué son dentier et lui a remplacé par des dents de Bugs Bunny. La femme à Sleepy Joe était furax, elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'Homme et lui a fait écouter du Joan Baez", déplore John Rambo. Une anecdote qui semble avoir marqué le personnage.