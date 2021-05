Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Pernaut et Pascal Praud

publié le 29/05/2021 à 14:25

Depuis son départ de TF1, Jean-Pierre Pernaut présente l'émission Jean-Pierre et vous, sur LCI. Au sommaire de ce jour, "nous parlerons de la réouverture des théâtres, mais je vous emmènerai loin des théâtres subventionnés de la capitale où des intellos dépressifs racontent des conneries dans des salles vides aux frais des contribuables". Avant ça, petit tour sur les routes françaises, direction Jouy-sur-Loche dans le Gâtinais mamelu.

L'émission ne pouvait pas non plus manquer un détour par la Fistinière, cette fois dans le Gâtinais glaireux, où l'on retrouve son maire divers droite Jacky Chiasson. Lui aussi veut parler théâtre et recommander certaines pièces, mais "pas du subventionné avec nos sous". "En ce moment, à la Fistinière, nous avons même un festival de théâtre avec une pièce adaptée des grands classiques par jour", raconte l'élu. Au programme de ce soir : Les fourberies de scato. Et demain : hermAnus.

De retour sur RTL avec Pascal Praud, venu présenter le sommaire de l'émission Les auditeurs ont la parole. Ainsi, "nous parlerons des supporters lillois qui ont fêté leur victoire sans masque ni distanciation sociale. Après le championnat de France de football, Lille va-t-elle remporté les championnats de France de coronavirus ?", interroge le journaliste avant de poursuivre "après Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon va-t-il tourner Bienvenue en réa ?"