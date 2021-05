La chronique de Laurent Gerra du mercredi 26 mai

publié le 26/05/2021 à 10:06

Aujourd'hui, Gérard Depardieu est en colère. "J’en peux plus… J’EN PEUX PLUS ! J’en peux plus de tous ces cons qui postent sur les réseaux sociaux la photo de leur vaccination ! Facebook, Instagram, Twitter, c’est devenu un vrai vaccinodrome ! Et ils sont là, tout fiers, avec leurs gueules d’abrutis, comme s’ils avaient décroché la lune… Faut leur dire que c’est pas eux, hein, qui ont inventé le vaccin !"

Les internautes vaccinés sont heureux de l'être et partagent cette joie à leurs followers. "Et ils ont besoin de partager ça avec tout le monde ?, s'étonne l'acteur. Moi parfois, j’ai très envie d’aller au petit coin, alors je me soulage, c’est pas pour ça que j’envoie la photo de mon caca à la terre entière, nom de Dieu !"

"En général, ajoute-t-il, c’est les mêmes qui les jours d’élection prennent une photo dans l’isoloir, et la postent avec en commentaire "a voté"… Mais qu’est-ce qu’on s’en fout que t’ai voté, hein ?! Et puis si on met un isoloir, avec un rideau, c’est pas pour rien, abruti !"

C'est alors que son téléphone sonne. "Attends, j’ai une notification sur mon téléphone… Qu’est-ce qu’on me veut encore ? Ah les cons ! V’là maintenant qu’ils postent tous des photos de leur tasse à café pour fêter la réouverture des terrasses ! C’est vrai que c’est original, une tasse à café ! Ça mérite d’être partagé ! À ce moment-là, ce sera l’été, et on aura droit aux photos de leurs putains de pieds sur la plage… Fumiers !"