Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Pernaut

publié le 21/03/2021 à 09:58

Depuis son départ du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut continue sa chaine Internet JPP TV. Et il est désormais également sur LCI pour sa nouvelle émission Jean-Pierre et vous. "En cette période, on essaie d'aider modestement les téléspectateurs en leur montrant des réussites qui nous viennent des régions, ces régions que nous aimons tant", admet le présentateur, imité par Laurent Gerra.

Jean-Pierre Pernaut cite un exemple : "En matière d'emploi, il y a des métiers qui embauchent dans nos petits villages. Tenez, à Besson-la-Ghislaine dans l'Aisne, on recherche une masturbeuse de dindons, une pédicure de cochon et un inséminateur de chèvre pour sauver les emplois. Un passage dans la légion serait un plus bien entendu", imite l'humoriste.

"Pendant ce temps, à l'autre bout de l'hexagone, on embauche des chercheurs à l'Urssaf du Limousin. Des chercheurs de petites bêtes. Un métier très minutieux qui consiste à emmerder le monde en envoyant des courriers incompréhensible. Pour en recevoir, c'est très simple, il suffit d'envoyer son numéro de sécurité social et son adresse", explique simplement Jean-Pierre Pernaut, toujours imité par Gerra.