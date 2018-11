VIDÉO - Le manque de sommeil jouerait sur l'humeur des ados, selon une étude

publié le 07/11/2018 à 17:45

Changements d'humeur, irritabilité et rébellion, la crise d'adolescence n'est jamais facile à vivre pour les parents. Ces comportements, parfois extrêmes, liés au bouleversement hormonal, seraient aussi dû au manque de sommeil. C'est en tout cas ce qu'affirment des chercheurs américains de l'université américaine d'Harvard.



En effet, 70% des lycéens dormiraient moins de huit heures par nuit, selon cette étude publiée dans la revue scientifique Jama Pediatrics. Une pratique qui aurait des conséquences néfastes pour leur cerveau.

Cette privation entraînerait en effet une réduction de la taille du cortex frontal, une zone du cerveau située à l'avant du crâne, essentielle pour la concentration et les raisonnements logiques, et affecteraient ainsi les résultats scolaires.

L'âge bête ne serait donc pas une fatalité, car moins les adolescents dorment plus ils sont irritables. Une dette de sommeil trop importante affecterait "le circuit de la récompense", un système nerveux qui provoque la sensation de plaisir. Affecté, ce circuit peut engendrer des comportements impulsifs.

Un coucher à 22h !

Pour pallier à cela, il est recommandé que les adolescents dorment entre 8 et 9 heures par nuit. Un coucher à 22 heures est conseillé pour obtenir un sommeil réparateur. Or, sept adolescents sur 10 dorment moins de 8 heures. Ces jeunes présentent trois fois plus de risques d'avoir des comportements autodestructeurs.



Il est également conseillé d'éteindre tous les écrans avant de s'endormir. La lumière bleue stimule le cerveau et retarde de 45 minutes la somnolence.