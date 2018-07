Peut-on échapper au physique ingrat de l'adolescence ?

publié le 28/04/2017 à 07:00

Appareil dentaire, acné, lunettes proéminentes, look approximatif, sans parler de la coiffure… La plupart d'entre nous est passée par ces étapes difficiles de l’âge ingrat ! La faute à la puberté et aux hormones qui s'en donnent à cœur joie bien malgré nous à une période ou l'on essaie de se construire un identité et une confiance en soi somme toute bien fragile. On conserve un souvenir mi-tendre mi-honteux de cette période de la vie.

C'est le moment de faire preuve d'autodérision, de ressortir vos vieilles photos et de les poster sur nos réseaux sociaux !

Invités

- Solène Delannoy, comédienne et humoriste



- Gilles Vervisch, philosophe

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).