Comment retrouver un sommeil de qualité lorsque l'âge avance ?

publié le 04/08/2018 à 07:00

Avec l'âge, le sommeil peut devenir plus fragile. Un phénomène qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Mais il existe des solutions pour retrouver des nuits de qualité. "Grâce à des chercheurs, on a commencé à comprendre que lorsqu'on avance dans l'âge, on perd en sensibilité à la lumière. Or il se trouve que si dans la journée vous vous exposez bien à la lumière, alors vous dormez mieux la nuit", explique le docteur Saldmann.



Mais selon lui, les personnes âgées sortent moins que les plus jeunes et sont donc moins confrontées à la lumière. "Les mécanismes de l'horloge biologique vont donc moins bien fonctionner", décrypte-t-il. Son conseil est donc de marcher au moins une heure à l'extérieur dans la journée.

Le docteur Saldmann affirme qu'il est aussi important d'être plongé dans le noir complet pour faciliter l'endormissement. Pour cela il préconise d'utiliser un masque recouvrant les yeux. "Il faut en même temps une lumière forte dans la journée, le noir complet, et aussi la fraîcheur dans la chambre, c'est très important", termine-t-il.