La chronique de Laurent Gerra du vendredi 13 décembre

publié le 13/12/2019 à 10:34

À l'occasion des grèves dans les transports, Michel Fugain, Charles Aznavour et Patrick Bruel ont sorti une compilation sur le thème de la galère des usagers. "Je n'aurais pas le train, pas le train... Même en courant plus vite que le vent, plus vite que le temps", chante Laurent Gerra en imitant Michel Fugain.

"Fais comme le cheminot, ça vit d'air pur et de grève un cheminot", enchaîne ensuite l'imitateur sur l'air de Fais comme l'oiseau. " Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va tout bloquer", s'exclame-t-il ensuite en reprenant Attention mesdames et messieurs.

Laurent Gerra convoque aussi les mythiques Deschiens pour rire de la grève. "Ma motivation première c'est faire plaisir à M. Martinez. La deuxième c'est emmerder les gens. Tout le monde debout à 4 heures pour aller au boulot !", déclare-t-il avec la voix du cocasse Bruno Lochet.