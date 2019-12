La chronique de Laurent Gerra du jeudi 12 décembre

publié le 12/12/2019 à 10:02

Daniel Auteuil et Yves Montand se sont réunis, au fin fond de la garrigue, pour discuter de la contestation sociale qui sévit actuellement en France. "Tu crois que c'est le black-bloc qui a mis le feu à la ferme des Pénicaud", demande l'acteur des Sous-doués. "Tu as raison. On va dire au gendarme que c'est le bossu. Personne ne m'a vu avec les bidon de fioul", lui répond le regretté comédien.

La polémique autour des propos de Laurent Ruquier sur le concours Miss France n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encres. "C'est un concours qui ne montre que des femmes parfaites et des stéréotypes. Et dans "stéréotype", il y a "type". C'est un concours macho et en plus c'est même pas moi qui présente".

Pascal Praud s'est invité dans le studio pour présenter la question qu'il posera durant son émission dans "Les auditeurs ont la parole". "Je vais vous parler du boycott Miss France avec Laurent Ruquier.