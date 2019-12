La chronique de Laurent Gerra du mardi 10 décembre

publié le 10/12/2019 à 09:56

Après sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, exprime sa colère au sein même du studio de RTL. "On est dans la place et on lâchera rien. On est venu pour occuper la radio du tsar Nicolas de Tavernost. Adrien Quatennens est en régie, vas-y mon rouquin! Envoie la sauce! On va faire trembler les bourgeois", affirme-t-il.

Malgré son incarcération, Patrick Balkany a annoncé qu'il serait candidat à la mairie de Levallois. Il détaille sa stratégie en duplex de la prison de la Santé : "Je vais réunir une équipe de campagne. Elle sera un peu différente. Cette fois mon directeur de campagne, c'est Fredo le poissonneur. Il a pris vingt ans pour homicide. Les gens l'écoutent je peux vous le dire".

Quant à Nicolas Sarkozy, il n'a pas manqué de partager son opinion concernant la contestation sociale que subit actuellement la France. "Ça me va très bien cette grève. Je profite de ma petite Julia qui a pu eu école encore ce matin. Ça maîtresse de 25 ans était en grève à cause de sa retraite", avoue l'ancien président de la République.