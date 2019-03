publié le 09/03/2019 à 09:57

Les mentions "parent 1" et "parent 2" en lieu et place de "père" et "mère" dans les formulaires scolaires font couler beaucoup d'encre au point que le projet de loi devrait finalement proposer un système de case à cocher. Nos amis les Deschiens sont un peu perdus.



Kavin, le fils de Bruno, "qui a déjà bien du mal à l'école vu qu’il a 17 ans et qu’il est en CM2", ne comprend rien avec tout ce bazar. "Oh oh ! Et pourquoi donc on lui a, comme qui dirait, embrouillé le cerveau au Kevin ?", se demande M. Morel.

"Bah la maîtresse, elle lui a demandé qui qu’était son parent 1 et qui qu’était son parent 2… alors le gamin, il était tout fier parce qu’il a répondu 3… Bah oui parce que 1 et 2, ça fait 3… Pour une fois, il croyait avoir bon et en fait non (...) Parce que en fait, Kevin il devait dire soille que c’était moi le parent 1 et sa mère le parent 2 ou soille l’inverse", raconte tout triste Bruno.

"Moi je veux bien mais le problème c’est qu’avec tout ça, le gamin il est toujours aussi nul à l’école mais en plus y veut être une dame ! Rien qu’à Noël, il nous a demandé le déguisement de la reine des neiges !", explique Lochet.



Une bonne nouvelle pour M. Morel. "Ça veut dire que ton Kevin Lochet, il fera plus tard Eurovision comme métier !".