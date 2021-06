La chronique de Laurent Gerra du mardi 8 juin

publié le 08/06/2021 à 09:47

Ce mercredi 8 juin, Laurent Gerra imite Jean-Luc Mélenchon, après ses dernières déclarations jugées complotistes. "Et voilà, 'complotiste', le mot est lâché… Mais ça m’étonne pas, t’es comme les autres, tu récites docilement la propagande d’état… Bêêêêê Bêêêêê… Au royaume des moutons, les journalistes sont rois !". François Ruffin intervient : "Vous le saviez, madame, que la Terre est plate ? Et que si on marche jusqu’au bout du planisphère, on tombe dans un trou ? C’est le patron qui me l’a dit !"

Côté musique, le nouveau titre d’Aya Nakamura est bien parti pour être le tube de l’été. En quelques jours, le clip Bobo a accumulé les millions de vues sur YouTube. Fabrice Luchini est impressionné : "Avant on avait la môme Piaf, 1m40, une très grande voix dans un tout petit corps… Maintenant on a la 'djadja' Aya, 1m80, une toute petite voix dans un corps immense ! La Nakamura, elle chante pas, elle baragouine dans des tubes en fer et ça fait des millions de vues sur internet, c’est énorme !"

Laeticia Hallyday a également annoncé qu’un concert hommage à Johnny, intitulé "Que je t’aime", aura lieu le 14 septembre à Bercy, avec sur scène de nombreux artistes dont Patrick Bruel, Calogero, Julien Doré, et même Gad Elmaleh. Depuis le paradis, Johnny Hallyday s'interroge... "C’est une bonne idée d’avoir demandé à Calimero de chanter des chansons de moi. Mais je comprends pas pourquoi tu as aussi demandé à Gad Elmaleh. Parce que moi, j’ai pas fait des sketchs rigolos qui font rire. Quitte à inviter des comiques, tu aurais dû demander à Maurice Chevalier et Elvis Laspalès ! Et puis il y a une chose qui me turlupine, c’est pourquoi tu as appelé le spectacle 'Comme j’aime' ? T’es en partenariat avec un régime minceur ?"

Le chanteur décédé apprend aussi qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, inaugurera à Bercy une esplanade à son nom. "Alors tu diras à la dingo des bobos, que sur l’esplanade Johnny Hallyday, je veux pas voir des trottinettes électriques qui font pas de bruit et sur lesquelles on a l’air d’un con, je veux des Harley Davidson à essence, avec un vrai bruit de monteur et sur lesquelles on a l’air… Rock’n’roll !", conclut Laurent Gerra en Johnny.