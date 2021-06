publié le 07/06/2021 à 18:44

Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente depuis que ce dimanche, il a tenu des propos que certains ont qualifié de complotistes concernant les attentats, de Mohammed Merah en 2012 et sur les Champs Élysées en 2017 précisément. Réélu pour 7 ans, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, estime ce lundi sur RTL, que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont très graves. Il dénonce "des signaux envoyés vers une sphère hyper complotiste qui porte une forme d'antisémitisme insupportable".

"Ce qui me gêne terriblement, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé, qui a le don de la parole. Je pense que c'est très grave de jouer avec les mots dans un temps d'hyper violence de la société", dit-il. Selon le grand rabbin de France, "on a besoin de bienveillance, d'apaisement, d'intelligence des liens humains et pas de mettre de l'huile sur le feu".

Haïm Korsia estime que le parton de la France insoumise "encourage cette défiance générale de la société". "Je trouve très dangereux cet encouragement à des sphères qui ont toujours joué contre la République", dit-il. Jean-Luc Mélenchon doit-il s'excuser pour ses propos de dimanche ? "C'est le moins qu'il puisse faire", s'indigne le grand rabbin de France.